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مصدر ​بالتموين: 11 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات البطاقات

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مصراوي Masrawy

مصدر ​بالتموين: 11 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات البطاقات

05:38 م الإثنين 19 يونيو 2017

مصدر ​بالتموين: 11 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات البطاقات

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة والتجارة الداخلية، إنه تم إدخال بيانات 11 مليون مواطن من المقيدين بمنظومة الدعم، من إجمالي 19 مليون مواطن يستهدف تحديث بياناتهم حتى انتهاء المدة.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذي انعقد صباح اليوم الإثنين، تطرق لتحديث وتنقية بطاقات التموين؛ حيث تم الاتفاق على مد المهلة لاستكمال تحديث البيانات للمواطنين في البطاقات التموينية حتى ١٥ يوليو المقبل، نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة أبريل الماضي، على أن تمتد المهلة حتى 30 يونيو المقبل.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.

ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية www.tamwin.com.eg .

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