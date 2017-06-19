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أعضاء بالبرلمان يتهمون الحكومة بمجاملة "دعم مصر" في زيادة المعاشات​

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مصراوي Masrawy

أعضاء بالبرلمان يتهمون بمجاملة "دعم " في زيادة المعاشات​

05:36 م الإثنين 19 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

شهد مجلس النواب، أزمة بسبب النائب محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر، واستجابة الحكومة له في زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150.

جاء ذلك في الجلسة العامة ، اليوم الإثنين، والتى بدأت من إعلان النائب محمد السويدي، ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150، ليقوم وزير المالية بالرد عليه بالتأكيد على أنه تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة صباح اليوم الإثنين.

وعقب ذلك تدخلت النائب جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، قائلة إنه ناقشات القانون باللجنة تم مطالبة الحكومة بذلك إلا أنها لم تستجيب، متسائلة: "لمصلحة منّ تتم الموافقة الآن في حين كانت المطالبة من قبل لجنة القوى العاملة من البداية".

وتدخل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بقوله: "لقد بح صوتنا من أجل تطبيق حافز الإثابه، إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك"، مضيفًا: "هل أنا أذهب الآن لرئيس إئتلاف دعم مصر لتنفيذه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعبر عن عدم وجود مؤسسية في المجلس.

وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، على هذه الأزمة، بتأكيده على أن آلية العمل في المجلس تتم بكل مؤسسية، ومناقشات زيادة المعاشات تمت بمناقشات مختلفة من جانبي كشخص رئيس المجلس، ورئيس إئتلاف دعم مصر، بإعتباره ممثل الأغلبية وأيضا لجنة القوى العاملة ورئيس الوزراء حتى تمت الموافقة من رئيس الجمهورية قائلًا: "الشكر موصول للجميع وليس رئيس إئتلاف دعم مصر".

وقال النائب محمد علي يوسف، عضو إئتلاف دعم مصر، إن الإئتلاف يعمل من أجل الفقراء، ويسعى بكل قوة لدعم للفقراء ولم يسلك أي طرق خلفية.

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مصراوي Masrawy

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