«بابا وحش ومش بيصوم».. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها بالشرقية

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«بابا وحش.. مش بيصوم وعلى طول بيفطر رمضان، هو اللي قتل بسملة ولو اتكلمت كان ممكن يقتلني أنا كمان».. بهذه الكلمات وقف الطفل «فارس شريف» 9 سنوات، يُدلي بتفاصيل مقتل شقيقته التوأم «بسملة» على يد والدهما بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان في الشرقية.

وأشار الطفل فارس، إلى أنه كان يُحب شقيقته جدًا، ويدخر من مصروفه اليومي لشراء الحلوى لها، وأن والده هو من قتلها وهي نائمة؛ إذ خنقها ثم طعنها بالسكين، منوهًا بأنه رأى ذلك بعينيه ولكنه مثل أنه نائم حتى لا تطوله أيدي والده ويقتله مثل شقيقته التوأم.

وكشفت طليقة المتهم ووالدة الطفلة المجني عليها، أن نجلتها كثيرًا ما كانت تخبرها بمحاولة والدها ملامسة مناطق حساسة بجسدها، فضلًا عن إجبارها على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وأوضحت والدة الطفلة، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنها سبق وطلبت من نجلتها الاستغاثة بالجيران إذا ما حاول والدها تكرار أفعاله المشينة أو حتى الاقتراب منها.

وفجر التقرير الأولي لمصلحة الطب الشرعي بالشرقية، اليوم الاثنين، مفاجأة في القضية المتهم فيها عامل بقتل نجلته الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، خنقًا حتى الموت بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وأوضح التقرير، أن المتهم حاول التعدي جنسيًا على نجلته، قبل أن يقتلها ويتخلص منها خشية افتضاح أمره.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من المدعو «شريف.ط.م.م» 33 عامًا، عامل بمصنع شاي «العروسة» بالمنطقة الصناعية الثالثة، ومُقيم بدائرة القسم، بأنه حال تواجده في عمله تلقى إتصال تليفوني من جيرانه، يفيد بوفاة نجلته «بسملة» 9 سنوات داخل المنزل.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المتوفاه مُسجاة على ظهرها أمام دورة المياه، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي ملابس منزلية، ووجود جرح طعني بالبطن وسحجة بالوجه بجوار الأنف وآخرى باليد اليسرى، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثره بمحتوياتها، وعدم وجود آثار سرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن أن وراء إرتكاب الواقعة والد الطفلة (المُبلغ)، وبمواجهته أقر بأنه عقب انفصاله عن والدة الطفلة (المجني عليها) وشقيقها التوأم، تزوج من "فاطمة.الـ.م.أ" 34 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية "بني شبل" بالزقازيق، مشيرًا إلى أن زوجته الخيرة ضاقت بالحياه مع أبنائه، وغادرت المنزل ليلة الحادث، متوجهه لمنزل أهلها بالزقازيق.

وأشار المتهم، إلى أنه يمر بظروف مالية سيئة، فقرر التخلص من نجلته والتخلي عن نجله، حيث أنه عقب تناول وجبة السحور ليلة الحادث، دخل إلى حجرة المجني عليها، أثناء نومها، وطعنها بسكين مطبخ، وللتأكد من موتها قام بخنقها ببنطلون شقيقها التوأم.

تم التحفظ على المتهم، وضبط السكين المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1630 إداري ثان العاشر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.