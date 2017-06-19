رئيس الوزراء: تطبيق حلول غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الإثنين، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ بني سويف.

واستعرض الاجتماع نتائج التجربة التي قامت بها محافظة بني سويف في إحدى قراها (قرية البساتين)، من خلال إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي عن طريق استخدام نظام الـ (MBR)، وذلك بالتعاون والمشاركة مع مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأوضح محافظ بني سويف، خلال الاجتماع أن المحطات المقامة بنظام الـ (MBR) تتميز بصغر حجمها وانخفاض تكلفتها وسهولة تشغيلها وسرعة تنفيذها، حيث أن المحطة التي تم اقامتها بالكامل في قرية البساتين قد استغرقت 9 أشهر شاملة إقامة الشبكات والوصلات المنزلية.

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وأشار إلى أن المياه المنتجة من تلك المحطات تعتبر ذات جودة عالية وهو ما يمكن من إعادة استخدامها مرة أخرى لري الزراعات طبقاً للمعايير، هذا فضلاً عن أنها لا تحدث أي ضوضاء أو صخب.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتجربة، وبالحرص على تطبيق وتنفيذ حلول غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد إسماعيل ضرورة قيام المعامل المركزية بوزارة الصحة بإجراء التحاليل اللازمة للتأكيد من مدى صلاحية المياه المنتجة من المحطة لاستخدامها فى عدة أغراض، مشيراً إلى أنه سيتم دعم المحافظة من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للبدء في تعميم التجربة في عدد 10 قرى بالمحافظة كمرحلة أولى.