أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إخلاء سبيل محامي «الاشتراكيين الثوريين» بالإسكندرية

Google+ Print
إخلاء سبيل محامي «الاشتراكيين الثوريين» بالإسكندرية إخلاء سبيل محامي «الاشتراكيين الثوريين» بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل محمد رمضان محامي الاشتراكيين الثوريين وناشطين آخرين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة قضية التظاهر بسبب اتفاقية "تيران وصنافير".

وقررت النيابة أمس إخلاء سبيل 5 من النشطاء السياسيين، لتظاهرهم أمام مقر حزب الكرامة الجمعة الماضي، بكفالة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلهم.

شاهد أيضا

ووجهت النيابة إلى محمد رمضان المحامي واثنين من النشطاء، تهمة التجمهر وحيازة منشورات تضر بالأمن القومي والدعوة إلى التظاهرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي