إخلاء سبيل محامي «الاشتراكيين الثوريين» بالإسكندرية

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قررت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل محمد رمضان محامي الاشتراكيين الثوريين وناشطين آخرين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة قضية التظاهر بسبب اتفاقية "تيران وصنافير".

وقررت النيابة أمس إخلاء سبيل 5 من النشطاء السياسيين، لتظاهرهم أمام مقر حزب الكرامة الجمعة الماضي، بكفالة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلهم.

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ووجهت النيابة إلى محمد رمضان المحامي واثنين من النشطاء، تهمة التجمهر وحيازة منشورات تضر بالأمن القومي والدعوة إلى التظاهرات.