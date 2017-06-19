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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الإثنين-، بواقع قرش واحد فقط مسجلاً نحو18.04 جنيهاً للشراء، فى مقابل نحو 18.03 جنيها خلال تعاملات امس الأحد.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.15 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى بنك إيران للتنمية مسجلاً نحو 18.20 جنيهاً للبيع، و18.08 جنيهاً للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء، فيما تراجع سعر شراء الدولار فى المصرف المتحد مسجلا 18.05 جنيها بدلاً من 18.08 جنيها، فيما استقر سعر البيع عند 18.15 جنيها.

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واستقر سعر الدولار فى كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي، وبنك بيريوس، وبنك بلوم مسجلاً نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الإهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع، و17.95 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.

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التحرير

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