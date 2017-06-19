بالصور.. محافظ أسوان يستمع لمشكلات 41 مواطنًا خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أستكمل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، لقاءه الجماهيري الأسبوعي مع المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، والذى شهد عرض 41 مواطنًا ومواطنة لمشاكلهم ومطالبهم على المحافظ أسوان.

وخلال اللقاء، أعطى اللواء حجازي، توجيهاته لمسئولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي، وأيضًا تكافل وكرامة، ومساعدات زواج لـ 16 مواطنًا، بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات، لتحديد أنواع الصرف، والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

كما وجه حجازي، مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات أو تحاليل طبية، مع إدراج 12 طلبًا بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي مراعاة لظروفهم الأسرية، وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بجانب إدراج طلبين للشباب ضمن المشروعات الاستثمارية بعد تقدمهم بطلب لتوفير فرصة عمل لهم، وكذا إدراج حالة لتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5 % بالتنسيق مع التنظيم والإدارة.

كما كلف رؤساء المدن بإدراج 4 طلبات للشباب ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجاري إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، لتوفير فرصة عمل لهم، بجانب تكليفه لرئيس الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة لدراسة طلب بشأن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمنزله.