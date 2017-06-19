منع قطع الكهرباء في السويس خلال العيد.. وحفلات ترفيهية لفرق السمسمية
منع قطع الكهرباء في السويس خلال العيد.. وحفلات ترفيهية لفرق السمسمية
05:06 م الإثنين 19 يونيو 2017
اللواء أحمد حامد
السويس - حسام الدين أحمد:
طالب اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، مدير عام تشغيل شركة توزيع الكهرباء في السويس، بعدم قطع التيار أثناء الكهربي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأمر المحافظ، فريق طوارئ للتحرك لحل أية مشكلة ينتج عنها قطع التيار الكهربي، سواء بالمناطق السكنية أو المنشآت العامة، ومراجعة أعمال صيانة اللوحات الكهربائية على مستوى قطاع السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، اللواء حامد، مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية، للوقوف على استعداد المديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وكلف اللواء أحمد حامد، هويدا طلعت، مدير قصر ثقافة السويس بعمل خطة لفرقة السمسمية لتنظيم حفلات فنية ببعض الحدائق العامة بالأحياء لتقديم فقرات فنية لرواد الحدائق والمتنزهات لإسعاد المواطنين أثناء الاجازة.
كما وجه اللواء حامد، مدير التموين بتحديد المخابز التي ستعمل فترات مسائية خلال إجازة العيد، وتشكيل لجان للمرور على الأسواق ومحلات الطعام، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.
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