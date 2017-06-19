أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %

05:14 م الإثنين 19 يونيو 2017

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش.

وجاء في المادة الأولى من القانون أن: يزداد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس النواب يوافق على قانون زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها

    مجلس النواب يوافق على قانون زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها

    أخبار
  • في أول حوار بعد إحالته لـ

    في أول حوار بعد إحالته لـ"القيم".. النائب الطنطاوي: استقالتنا جاهزة

    أخبار
  • رئيس البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة صرف حافز الإثابة للعاملين بالتعليم

    رئيس البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة صرف حافز الإثابة للعاملين بالتعليم

    أخبار
  • أعضاء تكتل

    أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إحدى المدعوات لإفطار الرئيس: اشتكيت له من وزير الأوقاف ومخالفات

    إحدى المدعوات لإفطار الرئيس: اشتكيت له من وزير الأوقاف ومخالفات "الداخلية"أخبار

  • طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

    طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبيأخبار

  • البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

    البحرية : التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطياأخبار

  • أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تم مناقشتها

    أحد المدعوين لإفطار يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تمأخبار

  • بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمها

    بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمهاأخبار

  • مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

    مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة