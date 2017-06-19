الأقوى والأغلى.. هذه السيارات لن تراها حتى في أحلامك

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يتنافس العديد من شركات السيارات العالمية، في إظهار قدراتها الخارقة في صناعة السيارات بشكل عام، وتقديم أحدث التقنيات والقدرات الخارقة للإصدارات المختلفة، وهو الأمر الذي لا تهدف من ورائه للمنافسة السوقية، بقدر ما تسعى من خلاله لكسب سباق تصنيع السيارات الخارقة مع الشركات المنافسة، لا سيما وأن أسعار تلك الإصدارات قد لا تكون في متناول فئات متعددة على مستوى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ديجيتال تريندز" مجموعة من أغلى السيارات في العالم..

كوينجسيج CCXR Trevita

يبلغ سعرها العالمي 4.8 مليون دولار، وتعد من أغلى السيارات التي تم إنتاجها على مدار تاريخ الصناعة بشكل عام، وتعمل بمحرك ذى سعة 4800 CC مزود بشاحن تربو مزدوج و8 سلندر "V8"، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 1004 أحصنة وعزم دوران بمقدار 1081 نيوتن متر.

لامبروجيني فينينو

يبلغ سعرها العالمي 4.5 مليون دولار، وهي ثاني أغلى سيارة في هذا العام، وتعمل بمحرك ذى سعة 6500 CC ويتكون من12 سلندر "V12"، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 740 حصانا وعزم دوران بمقدار 687 نيوتن متر، كما تملك معدل تسارع يصل بها من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.9 ثانية.

دبليو موتورز هايبرسبورت

يبلغ سعرها العالمي 3.4 مليون دولار، وتعمل بمحرك ذى سعة 3700 CC مزود بشاحن تربو مزدوج، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 770 حصانا وعزم دوران بمقدار 960 نيوتن متر، كما تملك معدل تسارع يصل بها من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.8 ثانية.

بوجاتي فيرون

يبلغ سعرها العالمي 3.4 مليون دولار، وتعمل بمحرك قوي، غير أن الشركة الإيطالية اهتمت بالسرعة على حساب القوة، والتي تعد سمة أصيلة في العديد من السيارات الخارقة بالعالم.

فيراري بينينفارينا سيرجيو

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يبلغ سعرها العالمي 3 ملايين دولار، وتعمل بمحرك ذى سعة 4500 CC ويتكون من 8 سلندر "V8"، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 562 حصانا.

باجاني هواريا BC

يصل سعرها العالمي إلى 2.6 مليون دولار، وظهرت لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات بنسخته لعام 2016، واستمرت في العام الجديد بنفس القوة والمواصفات الفنية.

فيراري F60

يبلغ سعرها العالمي 2.5 مليون دولار، وتعمل بمحرك ذى سعة 6200 CC ويتكون من 12 سلندر "V12"، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 740 حصانا.

بوجاتي تشيرون

يبلغ سعرها العالمي 2.5 مليون دولار، وتعد أسرع السيارات في العالم، وتعمل بمحرك ذى سعة 8000 CC مزود بشاحن تربو، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 1500 حصان وعزم دوران بمقدار 1600 نيوتن متر.

كوينجسيج 1

يبلغ سعرها العالمي 2 مليون دولار، وتعد واحدة من أقوى السيارات، لا سيما وأنها تستطيع ضخ قوة مقدارها 1340 حصانا.

كوينجسيج ريجيرا

يبلغ سعرها العالمي 2 مليون دولار، وتعد واحدة من أسرع السيارات في العالم، وتعمل بمحرك ذى سعة 5000 CC مزود بشاحن تربو ويتكون من 8 سلندر "V8"، لتعطي قوة إجمالية مقدارها 1500 حصان ومعدل تسارع يبلغ 2.8 ثانية.