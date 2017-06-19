دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

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أعلن يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل منتخب بلاده الأساسي، في مواجهة نظيره الأسترالي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، لكأس القارات والذي تستضيفه روسيا.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: موستافي، هيكتور، روديجر.

الوسط: ليون جروتيزكا، جوشوا كيميتش، سيباستيان رودي، جوليان دراكسلر.

الهجوم: براندت، لارس ستيندل، فاجنر.

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منتخب أستراليا

وجاء تشكيل المنتخب الأسترالي كالتالي:

حراسة المرمى: ماتي ريان.

الدفاع: ميلوس ديجينيك، بايلي رايت، ترينت ساينسبري، عزيز بيهيتش.

الوسط: مارك ميليجان، آرون موي، ماسيمو لوجانو، تومي روجيتش.

الهجوم: ليك، يوريتش.