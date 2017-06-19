أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير"

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، غياب أعضاء مجلس النواب من تكتل "25-30" عن المشاركة في الجلسة العامة للمجلس التى تناقش عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات العامة والعسكرية وإقرار علاوة غلاء استثنائية للموظفين بالدولة.

ولم يرسل النواب الغائبون اعتذارات رسمية عن حضور الجلسة طبقا للائحة -بحسب مصادر بالبرلمان.

ومن جانبه أكد النائب ضياء داود عضو التكتل في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن غياب أعضاء التكتل اليوم عن الجلسة العامة للبرلمان يعد بمثابة رسالة لأطراف عديدة، وبخاصة الذين اتهموا المعارضة بأنها تسعى لتخريب المجلس وأنها مموله من الخارج وأننا نشعر بأن الآراء التي نقدمها لايؤخذ بها.

ويأتي غياب أعضاء التكتل على خلفية أحداث مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان الأسبوع الماضي، ورفضهم لطريقة إقرارها.