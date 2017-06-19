أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير"
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير"
05:02 م الإثنين 19 يونيو 2017
تكتل 25-30
كتب- أحمد علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، غياب أعضاء مجلس النواب من تكتل "25-30" عن المشاركة في الجلسة العامة للمجلس التى تناقش عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات العامة والعسكرية وإقرار علاوة غلاء استثنائية للموظفين بالدولة.
ولم يرسل النواب الغائبون اعتذارات رسمية عن حضور الجلسة طبقا للائحة -بحسب مصادر بالبرلمان.
ومن جانبه أكد النائب ضياء داود عضو التكتل في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن غياب أعضاء التكتل اليوم عن الجلسة العامة للبرلمان يعد بمثابة رسالة لأطراف عديدة، وبخاصة الذين اتهموا المعارضة بأنها تسعى لتخريب المجلس وأنها مموله من الخارج وأننا نشعر بأن الآراء التي نقدمها لايؤخذ بها.
ويأتي غياب أعضاء التكتل على خلفية أحداث مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان الأسبوع الماضي، ورفضهم لطريقة إقرارها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في أول حوار بعد إحالته لـ"القيم".. النائب الطنطاوي: استقالتنا جاهزة
-
رئيس البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة صرف حافز الإثابة للعاملين بالتعليم
-
مجلس النواب يوافق على صرف علاوة الغلاء لـ"موظفي الخدمة المدنية"
-
كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على الحكومة أن تحنو على المواطن
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمهاأخبار
-
حدث ليلًا: دهس مصلين أمام مسجد بلندن وزوارق مسلحة تهاجم حقل نفط سعوديأخبار
-
الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن مسجونين بمناسبة عيد الفطر وثورة ٢٣ يوليوأخبار
-
أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تمأخبار
-
قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائناأخبار
-
السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغأخبار