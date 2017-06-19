ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات
04:41 م الإثنين 19 يونيو 2017
برلين - (د ب أ):
ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك دائما خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت ميركل اليوم الاثنين، بعد مباحثاتها مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "سوف نصيغ نحن الدول الـ 27 بشكل واضح تماما مصالحنا، ونأمل في صياغتها بشكل مشترك أيضًا".
وأكدت أنه يهمها بصفة خاصة أن "تتصرف الدول الـ27 بشكل موحد على أساس مبادئ توجيهية مشتركة، وأن ننصت بشكل يقظ تماما لآمال بريطانيا وتصوراتها".
ولكنها أشارت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية في اليوم الأول من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد على التكهن بالنتيجة.
ومن جانبه، قال يوهانيس إن كل شيء يشير إلى أن التصرف المشترك للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ليس مجرد تشدق بالكلام، وإنما "ستفعل ذلك أيضا".
وأحجمت ميركل عن التصريح بشكل مباشر عن أوجه التوتر الراهنة في الشؤون السياسية الداخلية برومانيا، وقالت فقط إن رومانيا قامت بخطوات إصلاح كبيرة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي في عام 2007، فيما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.
وفي مباحثاتها مع الرئيس الروماني، أوضحت ميركل أن أي تقليل محتمل لما تم تحقيقه يمكن أن يؤدي إلى "أن نضطر للتشكك في أوجه التقدم التي تم تحقيقها في مسائل أخرى".
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