الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية

الرياض - (د ب أ):

وصل إلى جدة غرب السعودية بعد ظهر اليوم الاثنين الرئيس السوداني عمر حسن البشير يبحث خلالها الأزمة مع الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، كان في استقبال الرئيس البشير بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة .

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قال إن زيارة البشير للسعودية ستستغرق 3 أيام، وهي الأولى منذ بداية الأزمة الخليجية.

وأضاف غندور "البشير سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لدعم مبادرة أمير الكويت لنزع فتيل الأزمة الخليجية"، بحسب ما نقلت صحيفة "التيار" السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن "قائمة المباحثات ستتضمن دور الرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم، بالإضافة إلى بحث تطورات عملية عاصفة الحزم في اليمن".