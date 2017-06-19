"المهن التعليمية": نتواصل مع مسؤولي وزارة الداخلية للإفراج عن معلمي قنا

كتبت- ياسمين محمد:

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بنقابة المهن التعليمية، الاثنين، شكوى من بعض الملاحظين بمحافظة سوهاج بالقبض على زملائهم عقب عودتهم من المراقبة على امتحانات الثانوية بمركز قوص بمحافظة قنا.

وذكرت النقابة، في بيان صحفي، الاثنين، أن كمينًا أمنياً على طريق نجح حمادى استوفق المعلمين -المبلغ عنهم- للكشف عليهم أمنيًا بعد الاشتباه في انتماء بعضهم لجماعة الإخوان المسلمين، وذهب بعض زملائهم معهم إلى قسم شرطة نجع حمادي، وبالتواصل مع القيادات الأمنية هناك أفادت بأنه سيتم الإفراج عنهم عقب الكشف عليهم.

وانتقد خلف الزناتي القائم بتيسير أعمال النقابة، طريقة التعامل مع المعلمين أثناء عملهم باصطحابهم لقسم الشرطة واحتجازهم، منذ مساء أمس الأحد وحتى الآن داخل القسم بحجة الكشف عليهم.

وأوضح نقيب المعلمين أنه يجري الآن التواصل مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لسرعة الإفراج عنهم، كما أنه على اتصال دائم بالنقابة الفرعية للمعلمين بقنا لمتابعة آخر المستجدات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 معلمًا أثناء عودتهم من المراقبة على امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا.​