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البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

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البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016 البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

التحرير

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‏وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الإثنين، بعدما تلقى البرلمان موافقة مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه في الجلسات السابقة.

ووافق البرلمان على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 هيئة.

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كما وافق البرلمان على مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2015/ 2016.‏

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التحرير

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