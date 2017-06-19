2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروع.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاق لتمويل شراء 100 جرار سكك حديد من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو اليوم الأثنين أن مصر ثانى أكبر دولية مستفيدة من البنك، مشيرة إلى أن البنك وافق في أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات وتم صياغة أول استراتيجية تعاون مع مصر في ديسمبر من نفس العام ولمدة أربع سنوات.

وأشار إلى أن محفظة مصر مع البنك الأوروبي متنوعة وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم مثل الكهرباء والصرف الصحي.

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وقالت نصر، إن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يساهم فى تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يسير بشكل جيد وجميع الصناديق العربية داعمة للمشروع،

وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، أوضحت نصر أنه تم توفير 3 بدائل للتسهيل على المستثمر فى اجراءات تأسيس الشركات، سواء من خلال مركز خدمة المستثمرين الذى تتواجد فيه ممثلين عن مختلف الجهات، أو أن يذهب إلى هذه الجهات، أو من خلال المكاتب المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.