"الاستثمار " تطلق خط ساخن للتيسير على مؤسسي الشركات

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تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة سير العمل فى صالة تأسيس الشركات بالمركز، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخدمات الشهر العقارى.

وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية على هامش جولتها التفقدية اليوم الأثنين، إن الهدف الأساسي من توسيع صالة تأسيس المركز هو استيعاب أكبر عدد من ممثلى الشركات يوميا، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا.

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وأضافت أن المستثمر من خلال المركزي يستطيع الاستفسار عن كافة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أية مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أية شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات.