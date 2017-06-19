المالية تطرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة بعائد 18.34%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح سندات خزانة بقيمة1.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.34%، وتم تغطيته بنحو 3.1 مرة، كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.34%، وتم تغطيته بنحو 3.3 مرة.

وتراجع متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 18.2% خلال الأسبوع الماضى.

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وتعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، عبر آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، بالاضافة الى طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، موزعة بالتساوي على سندات أجل 5 و 10 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.