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حريق يلتهم محتويات مصنع عوادم صوف بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

حريق يلتهم محتويات مصنع عوادم صوف بكفر الشيخ

04:24 م الإثنين 19 يونيو 2017

حريق يلتهم محتويات مصنع عوادم صوف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق مروع في مصنع عوادم صوف بمدينة فوه بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، أثار خوف عدد من أهالي المدينة، إثر حدوث ماس كهربائي، من ماكينة فتح هذه العوادم، ما أدى إلى اشتعال النيران، حتى قضت النيران تماما على محتويات المصنع.

كانت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، وشرطة النجدة، ومركز شرطة فوه، تلقوا بلاغًا من الأهالي، باشتعال النيران داخل مصنع تفتيح عوادم صوف، ومخلفات الأقمشة، بدائرة مركز شرطة فوه، تسبب في توليد حالة من الخوف والفزع لدى المواطنين.

انتقل إلى مكان الواقعة، اللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والعميد محمد العادلي مأمور مركز شرطة فوه، والرائد خالد القاضي رئيس مباحث المركز، وإبراهيم الفار رئيس مركز ومدينة فوه.

كما انتقلت 4 سيارات إطفاء، تتبع أقسام الحماية المدنية، بمدن دسوق، وفوه ومطوبس، إلى المصنع، وأخمدت سيارات الإطفاء، الحريق، وسط انتشار أدخنة مكثفة، وارتفاع لألسنة اللهب أثناء اشتعال النيران، وجاري المعاينة المبدئية، لتقدير التلفيات.

وبالفحص، تبين أن المصنع الذي شهد الواقعة، ملك المواطنة "انتصار.أ.ش"، 41 سنة، ربة منزل، زوجة المواطن "محمود. م.ا"، 49 سنة، كما تبين من الفحص أن صاحبة المصنع، استأجرت المصنع للمدعو "محمد. ع.ع"، 32 سنة، وشهرته "الونش".

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2417 لسنة 2017، إداري مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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