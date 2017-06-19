بالصور.. أسماك كبيرة الحجم تظهر على سطح الماء بترعة المحمودية

البحيرة – أحمد نصرة:

فوجئ أهالي مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، بظهور كميات من الأسماك كبيرة الحجم على سطح مياه ترعة المحمودية، في ظاهرة غير معتادة.

ولجأ عدد من الأشخاص لاصطياد الأسماك والتقاط الصور التذكارية معها، فيما تخوف البعض من إمكانية تعرض هذه الأسماك للنفوق وتسربها للأسواق.

وفي اتصال هاتفي لـ"مصراوي" مع هيثم دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، فور تداول تلك الأنباء، قال: "أرسلنا لجنة لمعاينة المكان، ولكن كانت الأمور طبيعية، ولم نلاحظ وجود أسماك، ويرجح عودتها لقاع المياه نظرًا لكونها حية وليست نافقة، بحسب أقوال شهود العيان".

وقال هيثم عبد العزيز، من أهالي مدينة كفر الدوار: "سألنا بعض المختصين، وأفادوا بأن الأسماك من نوع "سيلفر"، وسر طفوها على سطح المياه، ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين في الماء، ولذلك تحاول الانتقال من منطقة إلى أخرى بحثًا عن نِسَب أكسجين أعلى.