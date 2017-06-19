رايولا: دوناروما تعرض للتهديد للاستمرار في ميلان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مينو رايولا، وكيل أعمال الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، إن أسباب رفض دوناروما تمديد عقده مع الروسونيري، ليست متعلقة بالناحية المالية على الإطلاق، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الإثنين.

وأضاف رايولا: "لم نجدد عقد دوناروما لأنه تعرض وعائلته للتهديد، ومورست عليه العديد من الضغوطات لأجل الاستمرار في ميلان، لم يكن الأمر متعلقًا بالناحية المالية إطلاقًا، لكنّ هذا الأسلوب الذي اتبعته الإدارة مرفوض تمامًا".

وتابع وكيل أعمال الإيطالي جيانلويجي دوناروما: "ميلان لديه ميزانية تليق بفريق كبير، ودوناروما لاعب كبير، وحاولت الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، لكن الأمور لم تتم بالصورة المناسبة".

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن ماركو فاسوني، المدير العام لنادي ميلان، أعلن الخميس الماضي، فشل عملية تمديد عقد دوناروما، بعد الاجتماع مع رايولا في مقر النادي، وتقديم ميلان عرض لتجديد التعاقد لمدة 5 سنوات، براتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

يشار إلى أن مجموعة من الجماهير المنتمية لنادي إيه سي ميلان، ألقوا بأموال مزيفة على دوناروما، ووصفوه بأنه «دولاروما»، مساء أمس الأحد، خلال مباراة منتخب إيطاليا مع الدنمارك في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، المقامة في بولندا، ردًا على رفض اللاعب تجديد عقده.