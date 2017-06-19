أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة على المشروعات الحاصلة على قروض من البنك المركزي بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة على المشروعات الحاصلة على قروض من البنك المركزي بالأقصر

04:11 م الإثنين 19 يونيو 2017

  • عرض 7 صورة

    006aedf813.jpg

  • عرض 7 صورة

    42991cfe7d.jpg

  • عرض 7 صورة

    4724a8e47f.jpg

  • عرض 7 صورة

    7da2686cba.jpg

  • عرض 7 صورة

    6b533762eb.jpg

  • عرض 7 صورة

    20f0991949.jpg

  • عرض 7 صورة

    2017_6_19_16_11_37_939.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد: لابد من المعاملة الحسنة للمواطنين داخل المستشفيات

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد: لابد من المعاملة الحسنة للمواطنين داخل المستشفيات

الأقصر - محمد محروس:
شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بالتنسيق مع البنك الأهلي والتأمينات الاجتماعية لمتابعة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحاصلة على قرض مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذي الفائدة الميسرة 5% .

وتفقدت الحملة، بعض المشروعات وهي شركة ثرى إم للدعاية والإعلان، وثلاجة حسن للتبريد والتجميد، ولديها خطان للتوريد أحدهما لتجار الجملة والآخر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومخزن إيمان أحمد وشريكتها لتجارة وبيع الأخشاب، التي أشادت بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ساعده على التحول من تجارة التجزئة لتجارة الجملة وتوسيع المشروع.

كما استهدفت متابعة سير العمل بهذه المشروعات، وأهم معوقات التوسع وزيادة القوة الإنتاجية لها، ومتابعة إجراءات الترخيص والتأمين على العمال بهذه المشروعات.

 واستمعت الحملة، لمطالب أصحاب المشروعات التي كانت تتركز حول تسهيل زيادة قيمة القرض، الأمر الذي يسمح لهم بالتوسع وتذليل المشكلات المتعلقة بزيادة الخامات بسبب ارتفاع .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. حملة من

    بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات الممولة من البنوك

    أخبار
  • بالصور.. توفير 1100 كرتونة دجاج مجمد للمواطنين الأكثر احتياجا في سوهاج

    بالصور.. توفير 1100 كرتونة دجاج مجمد للمواطنين الأكثر احتياجا في سوهاج

    أخبار
  • طلاب الثانوية العامة بالأقصر يؤدون امتحانات الكيمياء وعلم النفس

    طلاب الثانوية العامة بالأقصر يؤدون امتحانات الكيمياء وعلم النفس

    أخبار

  • "تيريزا وباربرا" شقيقتان بريطانيتان أقامتا في الأقصر منذ 2008 وتشاركان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمها

    بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمهاأخبار

  • بالصور- لهذا السبب الإقبال الشديد على

    بالصور- لهذا السبب الإقبال الشديد على "منير" مصفف الشعر.. والدفع بالدولارفنون

  • حبس زوج العروس

    حبس زوج العروس "المشتبه في انتحارها" ووالده ووالدته وشقيقه بالمنوفيةأخبار

  • مقاطعة قطر.. علي محمد علي يكشف موقفه من

    مقاطعة قطر.. علي محمد علي يكشف موقفه من "beIN Sports"

  • على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل مجانًا

    على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكلهو وهي

  • بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة

    ​و الصور.. يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحتهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017