بالصور.. حملة على المشروعات الحاصلة على قروض من البنك المركزي بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بالتنسيق مع البنك الأهلي والتأمينات الاجتماعية لمتابعة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحاصلة على قرض مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذي الفائدة الميسرة 5% .

وتفقدت الحملة، بعض المشروعات وهي شركة ثرى إم للدعاية والإعلان، وثلاجة حسن للتبريد والتجميد، ولديها خطان للتوريد أحدهما لتجار الجملة والآخر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومخزن إيمان أحمد وشريكتها لتجارة وبيع الأخشاب، التي أشادت بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ساعده على التحول من تجارة التجزئة لتجارة الجملة وتوسيع المشروع.

كما استهدفت متابعة سير العمل بهذه المشروعات، وأهم معوقات التوسع وزيادة القوة الإنتاجية لها، ومتابعة إجراءات الترخيص والتأمين على العمال بهذه المشروعات.

واستمعت الحملة، لمطالب أصحاب المشروعات التي كانت تتركز حول تسهيل زيادة قيمة القرض، الأمر الذي يسمح لهم بالتوسع وتذليل المشكلات المتعلقة بزيادة اسعار الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار.