محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عبد الفطر المبارك.

ووجه "الغضبان"، جميع رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة قبل عيد الفطر حتى تظهر المحافظة في أبهى صورة لها، وإعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية، مطالبًا مديرية التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، بشن حملات على الأسواق والمحلات للتأكد من جودة السلع المعروضة، بالإضافة إلى عمل المخابز بكامل طاقتها طوال أيام العيد.

وشدد على تكثيف الحملات على شاطئ كل حي في نطاقه، والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لمنع صعود الدراجات البخارية، وتواجد دوريات ثابتة ومشتركة بطول الشاطئ، مع تكثيف أعمال النظافة بصورة دائمة.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن أنه جرى تحديد 8 ساحات لأداء صلاة العيد، وإزالة الإشغالات والتنسيق مع المرافق في رفع جميع المخلفات حول ساحات الصلاة الثماني وتجهيزها لتكون في استقبال المصلين.