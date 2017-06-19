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علاء ميهوب يكشف عن سبب عدم سفره لإنهاء صفقة «أزارو»

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علاء ميهوب يكشف عن سبب عدم سفره لإنهاء صفقة «أزارو» علاء ميهوب يكشف عن سبب عدم سفره لإنهاء صفقة «أزارو»

التحرير

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قال علاء ميهوب رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي، أنه متفائل بالتعاقد مع المغربي وليد أزارو القادم من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي، للإنضمام إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.

وأضاف ميهوب في تصريحات صحفية: "شاهدت إمكانيات اللاعب بشكل كامل وعلى أرض الواقع لذلك أنا متحمس لرؤية اللاعب بالقميص الأحمر وفي قمة التفاؤل بسبب إمكانيات اللاعب".

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وتابع: "كان من المقرر أن أسافر إلى المغرب برفقة اللواء شمس لحضور المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب والتوقيع، إلا أنني فضلت عدم السفر والاكتفاء بالدوري قمت به في إختيار هذه الصفقة مع الجهاز الفني بشكل صحيح".

وكان الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي الذي كان يلعب له أزارو عقدا مؤتمرًا صحفيًا أمس الأحد بمدينة الجديدة المغربية، للإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب.

 

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التحرير

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