جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، انعقاد المؤتمر الدولي الصيني المصري، الذي تستضيفه جامعة بنها في الفترة من 7 : 10 أكتوبر المقبل، حيث يشهد المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية، ومناقشة عدد من الأبحاث المهمة بحضور وفد رسمي كبير يضم عددًا من رؤساء الجامعات الصينية والعلماء من مختلف التخصصات.

واستعرض، القاضي، في اجتماع، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر، وشدد على أهمية تقديم أبحاث علمية جديدة ومتميزة من الجانب المصري والاهتمام بالأبحاث التطبيقية.

الجدير بالذكر، أنه جرى مناقشة كيفية العمل على زيادة أعداد الأعضاء المشاركين في المؤتمر من الجانب المصري، كما استُعرضت الإجراءات التي تكفل تقديم الأبحاث الخاصة بكليات الجامعة المختلفة، وما اتخذته اللجنة التنفيذية للمؤتمر من خطوات للتأكد من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر.