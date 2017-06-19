جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل
جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل
03:42 م الإثنين 19 يونيو 2017
جامعة بنها
القليوبية – أسامة علاء الدين:
أعلن الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، انعقاد المؤتمر الدولي الصيني المصري، الذي تستضيفه جامعة بنها في الفترة من 7 : 10 أكتوبر المقبل، حيث يشهد المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية، ومناقشة عدد من الأبحاث المهمة بحضور وفد رسمي كبير يضم عددًا من رؤساء الجامعات الصينية والعلماء من مختلف التخصصات.
واستعرض، القاضي، في اجتماع، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر، وشدد على أهمية تقديم أبحاث علمية جديدة ومتميزة من الجانب المصري والاهتمام بالأبحاث التطبيقية.
الجدير بالذكر، أنه جرى مناقشة كيفية العمل على زيادة أعداد الأعضاء المشاركين في المؤتمر من الجانب المصري، كما استُعرضت الإجراءات التي تكفل تقديم الأبحاث الخاصة بكليات الجامعة المختلفة، وما اتخذته اللجنة التنفيذية للمؤتمر من خطوات للتأكد من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عامل يطعن نقاشا بسبب "حساب المشاريب" في القليوبية
-
"عشماوي" يناقش تحديث قاعدة بيانات القليوبية
-
رئيس جامعة بنها: 24 برنامجًا جديدًا لتطوير التعليم بالكليات
-
تحرير 500 محضر غش في التعليم المفتوح بكلية التجارة ببنها
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أين تختفي سيارة "رامز تحت الأرض" بعد وقوعها في الرمال المتحركة؟فنون
-
قصة جريمة الساحل.. لماذا قتلت "هانم وولاء" الحاجة "فايزة"؟ - (صورأخبار
-
لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟أخبار
-
"الطب الشرعي": قاتل طفلته خنقًا بالشرقية حاول التعدي عليها جنسيًاأخبار
-
نجم "واما" مهاجما رامز جلال: مش مسمحولك تتريق على الناسفنون
-
شيفرولية تعلن عن تخفيض 30 ألف جنيه على سيارتها كروز 2017سيارات