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وفاة ثالث مصاب بـ"سعار الكلاب" في أسوان خلال شهرين.. و"البيطري": ظاهرة سلبية

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مصراوي Masrawy

وفاة ثالث مصاب بـ"سعار الكلاب" في أسوان خلال شهرين.. و"البيطري": ظاهرة سلبية

03:21 م الإثنين 19 يونيو 2017

أسوان - إيهاب عمران:

توفي شاب متأثرًا بإصابته بـ"السعار" جراء عقره من قبل أحد الكلاب الضالة في أسوان، اليوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الحالات التي توفيت بسبب "العقر" في مدينة أسوان إلى 3 حالات خلال شهرين.

كانت الحالة الحالة الأولى لشخص يدعى "عياد.ع"، 57 سنة، مقيم بالمدينة الصناعية، توفيت في مايو الماضي، والحالة الثانية لشخص يدعى "م.أ"، 49 سنة، من قرية الجعافرة ومقيم بمدينة دراو، لاقت المصير نفسه الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور نادر محروس، مدير مستشفي حميات أسوان، إن شاب يدعى "ع.ا.ع" 38 عامًا توفي متأثرًا بإصابته بـ"السعار" بعقر أحد الكلاب الضالة، إذ حصل هذا الشاب على حقنة واحدة من عقار السعار في المستشفى، ولكنه لم يستكمل باقي الجرعة المقررة.

وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إلى أن لقاح السعار متوفر في العديد من مستشفيات أسوان بالمجان، ويتضمن 5 حقن تؤخذ على التوالي في أول يوم من العقر ثم بعد 3 أيام ثم بعد أسبوع ثم بعد 14 يوم والحقنة الأخيرة بعد 28 يومًا من العقر، وبعدها يشفي المريض تمامًا.

وناشد أبو المجد المواطنين بسرعة التوجه إلى المستشفى لأخذ لقاح السعار في حالة حدوث أي خدش أو عضة من الكلاب الضالة أو في حالة التعامل مع لعاب الكلب، لأن مرض السعار ينتقل بواسطة اللعاب.

واعتبر أن وفاة 3 حالات متأثرة بعقر الكلاب خلال شهرين يعتبر ظاهرة سلبية للغاية، إذ كانت تحدث هذه الإصابات في فترات متباعدة للغاية في السابق وليس في هذه المدة القصيرة.

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