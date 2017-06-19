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سخر من ملابسها وشكك في موهبتها.. 5 مشاهد من حلقة «مي عمر» مع «رامز»

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التحرير

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سقطت الفنانة الشابة مي عمر، ضحية لمقلب برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون الضحية رقم 23.

وفور عرض الحلقة أصبحت الحلقة الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز المشاهد في حلقة مي عمر مع "رامز"، التى لقيت شعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

سخرية رامز

لم تسلم مي عمر من سخرية الفنان رامز جلال بسبب ملابسها الغريبة ووضعها غطيان "الكازوزه" على ملابسها قائلا: "دي مدمنة بيبسي يا جماعه شكلها، بتجمع غطيان البيبسي عشان تكسب العجلة".

وتابع رامز جلال سخريته من ملابس مي عمر قائلا: "تقريبا مي عمر نسيت تلبس حزام البنطلون ولبسته في رقبتها".

خلافاتها مع ياسمين صبري

يبدو أن الخلافات التى جمعت بين الفنانة مي عمر والفنانة ياسمين صبري داخل كواليس مسلسل "الأسطورة" الذى أخرجه محمد سامى زوج مى عمر، لا تزال آثارها حتى الآن لتصبح عنوان الحلقة أثناء الحوار الذي دار بينها وبين نيشان فى الفقرة الأولى وسؤالها عن علاقتها بياسمين صبرى، قائلا: "أنت وياسمين صبرى اتقطع حبل الود بعد ما اتغيرت النهاية لصالحك".. وردت مى عمر "أنا وهى ماكناش أصحاب والنهاية ماتغيرتش لصالحى".

لينتهى الأمر بعدما اكتشفت مى عمر مقلب رامز جلال، ليداعبها الأخير قائلاً: "مين هيفرح فيكى فى المقلب ده غير ياسمين صبرى".

بكاء مي عمر

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لم تتمالك مي عمر نفسها خلال الحلقة وبكت أكثر من مرة، أولاها كان فور سقوطها في الرمال المتحركة، وعند مشاهدة سائق السيارة يغرق في الرمال، بينما ظلت تصرخ بشكل متواصل قبل ظهور السحلية العملاقة.

 

تشكيك في موهبتها

 سخر "رامز" من طريقة صعود مى وتحقيقها نجومية كبيرة فى عام واحد، مشيرًا إلى دور زوجها المخرج محمد سامى في إقحامها فى الوسط الفنى، ليطرح تساؤلًا "كيف تصبحين نجمة فى ثلاث أسابيع؟".

سخرية مواقع التواصل من «غضب» مي عمر

بعد اكتشاف المقلب أعربت مي عمر، عن غضبها من المقلب، بوابل من الانتقادات"الرقيقة" على حد وصف الكثيرين لرامز جلال، قائلة: "انت حيوان يا رامز، مالكش دعوة بيا، وانت غلس ودمك تقيل والناس مش بتشوفك، وعايزة أعرف إيه الهزار في اللي انت بتعمله"، الأمر الذي أثار سخرية المشاهدين.

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التحرير

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