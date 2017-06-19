وضع حجر أساس المستشفى التخصصى الجديد في بنها.. 9 يوليو
وضع حجر أساس المستشفى التخصصى الجديد في بنها.. 9 يوليو
03:28 م الإثنين 19 يونيو 2017
القليوبية – أسامه علاء الدين:
تحتفل القليوبية، يوم الأحد، 9 يوليو المقبل، بوضع حجر أساس أول مستشفى تخصصى مملوك لجامعة بنها، في إطار خطة الجامعة لتطوير خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها لمواطني المحافظة، وعدد من المحافظات المجاورة، لمواجهة الإقبال الشديد على المستشفيات الجامعية المطورة.
وأكد الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفارـ وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على إقامة الاحتفالية فى التاسع من يوليو القادم، بما يليق بهذا الحدث المتفرد وغير المسبوق، إذ يكون المستشفى التخصصى الجديد المملوك لجامعة بنها هدية الحكومة المصرية والقيادة السياسية لشعب القليوبية.
وقال "القاضي" إن الاحتفالية فى هذا التوقيت جاءت تأكيدًا على تصحيح الشعب المصري مسيرته الوطنية في الثالث من يوليو عام 2013، مقدمًا الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعمه ومساندته لإقامة هذا الصرح الطبى الضخم.
كما قدم "القاضي" الشكر لمحافظ القليوبية، الذى عمل على تذليل كل العقبات التى حاول البعض وضعها أمام المشروع، مشيرًا إلى أنه أبدى حماسة لفتح باب التبرعات لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد، واتفق مع القوات المسلحة المصرية على إقامته وفقا لأحدث النظم الهندسية والطبية.
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