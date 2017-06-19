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"إسكان النواب" توافق على قرض بـ١٨ مليون و٥٠٠ ألف دينار لتمويل مشروعات تحلية المياه

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مصراوي Masrawy

"إسكان النواب" توافق على قرض بـ١٨ مليون و٥٠٠ ألف دينار لتمويل مشروعات تحلية المياه

03:36 م الإثنين 19 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قراري رئيس جمهورية العربية رقم (234) و(240) لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليونًا و500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 ديسمبر 2016، بين حكومة جمهورية العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 2017.

كما وافقت لجنة الإسكان بالنواب، على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2017.

وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على اتفاقية موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، من حيث المبدأ، على أن يؤخذ الرأي النهائي على الاتفاقية في اجتماع الغد في حضور ممثل عن وزارة الخارجية.

يهدف المشروع الجديد إلى العمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء.

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