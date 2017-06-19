رئيس الوزراء يشيد بتطبيق تجربة معالجة مياه الصرف الصحى ببني سويف

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الإثنين، بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الاراضى، ومحافظ بنى سويف. وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستخدام احدث الاساليب والطرق غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحى لاعادة استخدامها فى عدد من الاغراض.

واستعرض الاجتماع نتائج التجربة التى قامت بها محافظة بنى سويف فى إحدى قراها (قرية البساتين)، من خلال إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى المنزلى عن طريق استخدام نظام الـ (MBR)، وذلك بالتعاون والمشاركة مع مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وأوضح محافظ بنى سويف خلال الاجتماع أن المحطات المقامة بنظام الـ (MBR) تتميز بصغر حجمها وانخفاض تكلفتها وسهولة تشغيلها وسرعة تنفيذها حيث أن المحطة التى تم إقامتها بالكامل فى قرية البساتين قد استغرقت 9 أشهر شاملة إقامة الشبكات والوصلات المنزلية، كما أشار إلى أن المياه المنتجة من تلك المحطات تعتبر ذات جودة عالية وهو ما يمكن من إعادة استخدامها مرة أخرى لرى الزراعات طبقاً للمعايير، هذا فضلاً عن أنها لا تحدث أى ضوضاء أو صخب.

وأشاد رئيس الوزراء بالتجربة، وبالحرص على تطبيق وتنفيذ حلول غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحى، مؤكدا على ضرورة قيام المعامل المركزية بوزارة الصحة باجراء التحاليل اللازمة للتأكيد من مدى صلاحية المياه المنتجة من المحطة لاستخدامها فى عدة اغراض، مشيراً إلى أنه سيتم دعم المحافظة من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للبدء فى تعميم التجربة.​