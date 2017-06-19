النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فورا

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحكومة بالصرف فورا قائلا: "على الحكومة أن تبدأ الصرف فورا".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧، أو في تاريخ التعيين بالتسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من إول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة على:

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وتنص المادة الرابعة على:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقده اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه ويستهدف مشروع القانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما لايقل عن 65 جنيها شهريا، كما يستهدف مشروع القانون منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة بغرض تحسين الـوضاع المعيشية لهم ويقرر المشروع العلاوة اعتبارا من ـول يوليو سنة 2017 بنسبة 7% من الـجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.