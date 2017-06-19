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برلماني: مفيش بيت في مصر ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل

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برلماني: مفيش بيت في مصر ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل برلماني: مفيش بيت في مصر ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل

التحرير

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ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماع، اليوم، الإثنين، طلب الإحاطة الُمقدم من النائب رضا البتاجي بشأن بعض الشركات والمصانع التي تلقي المخلفات الصناعية والصحية في نهر النيل، وأثر ذلك على صحة المواطن.

وحذر النائب رضا البلتاجي، من الملوثات التي يتم إلقائها في مياة النيل وأثرها على صحة المواطنين، قائلاً: «مفيش بيت في ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل».

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وأشار إلى أنه لا يوجد احصائيات كاملة عن عدد الشركات والمصانع المتورطة في هذا الأمر، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخرا عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمها ملك ، تلقي مخلفاتها في مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية، مطالبا بتوضيح دور الحكومة لمواجهة تلك الخروقات، التي تتسبب في انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والقضاء على الثروة السمكية.

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التحرير

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