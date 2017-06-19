صور| أهالي «أم بيومي» بشبرا: هنقضي العيد في مياه الصرف

التحرير

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عبر أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، عن استيائهم لتراكم أكوام القمامة وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، وعبروا عن غضبهم قائلين: "شكلنا هنقضى العيد في مياه الصرف والقمامة زي السنة اللي فاتت"، مطالبين المسئولين بحل تلك المشكلات منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين وإفساد فرحة العيد.

أحمد سري، من سكان المنطقة، قال: "في مثل هذه الأيام من العام الماضي، انفجر خط رئيسي لشبكة الصرف المتهالكة وأغرقت الشوارع، وحاصرت المنازل والمحال التجارية، ما أفسد فرحتنا وقضينا العيد وسط برك المياه والمخلفات، التي حاصرت المساجد ومنعت المصلين من أداء صلاتهم".

وأضاف سري: "للأسف الأيام دي الزبالة بالكوم والصرف الصحي مغرق عدة شوارع رئيسية وفرعية وشكل المأساة هتكرر تاني".

"الواحد زهق".. هكذا عبر توفيق عثمان، من سكان المنطقة، عن معاناتهم من انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والحيوانات الضالة، التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم، بسبب انتشار أكوام القمامة والمخلفات على مدار الأسابيع الماضية، وتراكم المياه ما ينذر بكارثة خاصة مع وجود أعمدة الإنارة والكابلات الأرضية.

ذكر أبو السعود منير، من سكان أم بيومي، أن مياه المجاري والقمامة ستحرم الأهالي من صلاة العيد، بسبب محاصرتها لمساجد المنطقة والشوارع الجانبية والرئيسية، متابعا: "طفح الصرف وتلال القمامة أفسدت فرحتنا بشهر رمضان، لكن ما باليد حيلة".

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محمد عبد الواحد، أحد الأهالي، أوضح أن المشكلات تحاصر المنطقة بالكامل، ولا يوجد من يهتم بهم، واشتكوا كثيرا، مضيفا: "ولأننا غلابة وما عندناش ضهر محدش بيسأل فينا، ولا نجد من المحافظين سوى تصريحات، وتغيير اسم المنطقة لأكثر من مرة، من دون أن تشهد أي تطوير".

من جانبه، قال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، إن مشكلة المتعهدين تم حلها بتجديد عقودهم 3 شهور لحين الانتهاء من المناقصة، وبدأوا فى العمل من جديد، وسيتم حل أزمة القمامة والتواصل مع المسئولين عن الصرف الصحي والمياه.

وأضاف عبد المنعم لـ"التحرير": "كله هيبقا تمام، وإن شاء الله الناس تعيد وتفرح".











