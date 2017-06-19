«الشئون الاقتصادية» تناقش قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

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ناقشت لجنة السئون الاقتصادية، بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، الإثنين، تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

وقال علاء عبد الكريم، ممثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك تحركات لجذب الاستثمار في المنطقة الشمالية والجنوبية، مضيفا أنه توجد حاليا أعمال تطوير بميناء شرق التفرعية.

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وأوضح عبدالكريم أن هناك شركتين تقوم بهذه المهمة في القطاع الجنوبي في العين السخنة، مشيرا إلى أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد بدأت معوقات خاصة بالاستثمار بسبب مناطق الجذب وأن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت.