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ثروت راغب: البرلمان بصدد مناقشة 6 اتفاقيات نفطية

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ثروت راغب: البرلمان بصدد مناقشة 6 اتفاقيات نفطية ثروت راغب: البرلمان بصدد مناقشة 6 اتفاقيات نفطية

التحرير

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صرح ثروت راغب رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن لجنة الطاقة داخل مجلس النواب ستناقش فى القريب العاجل 6 اتفاقيات تحت القبة فى مجال البحث والتنقيب عن النفط فى الصحراء الغربية.

وأوضح راغب، أن هذا يأتى ضمن السياسة المتبعة للدولة فى جذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال النفط والطاقة.

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وأردف رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين ، أن هناك شركات نفطية عملاقة جديدة تدخل على خط الاستثمار المصرى لأول مرة وهى شركات شل وأباتشى وميرلوس وأبكس فهذا وإن دل فإنه يدل على أن على الخريطة الاستثمارية العالمية.

ونوه غريب إلى أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد وتضيف إلى الاحتياطى النفطى وكذلك الاحتياطى الدولارى للدولة، كما أن هذا يدل على اطمئنان المستثمر الأجنبى وشعوره بالأمان تجاه الاقتصاد المصرى فالفرص واعدة .
 

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