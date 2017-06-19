السائقون تمنعون «الدفاع والأمن القومي» من تعديل شروط محو الأمية

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رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال اجتماع اليوم، الإثنين، تعديل المادة ٣٥ من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، الذي يعمل على تعديل شرط الحصول على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية، عند استخراج رخصة القيادة المهنية، مما أدى لحصول أشخاص غير مؤهلين وليسوا على قدر كاف من التعليم ما ينعكس بالسلب عند استخراج رخصة القيادة المهنية مع اشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى.

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وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أن الظروف الاجتماعية الحالية، لا تسمح بذلك، حيث يتمثل أعداد كبيرة من السائقين غير حاصلين على شهادة تعليم أساسي مع توصية باتخاذ اللازم لعدم التسرب من التعليم.