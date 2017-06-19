أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السائقون تمنعون «الدفاع والأمن القومي» من تعديل شروط محو الأمية

Google+ Print
السائقون تمنعون «الدفاع والأمن القومي» من تعديل شروط محو الأمية السائقون تمنعون «الدفاع والأمن القومي» من تعديل شروط محو الأمية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال اجتماع اليوم، الإثنين، تعديل المادة ٣٥ من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، الذي يعمل على تعديل شرط الحصول على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية، عند استخراج رخصة القيادة المهنية، مما أدى لحصول أشخاص غير مؤهلين وليسوا على قدر كاف من التعليم ما ينعكس بالسلب عند استخراج رخصة القيادة المهنية مع اشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى.

شاهد أيضا

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أن الظروف الاجتماعية الحالية، لا تسمح بذلك، حيث يتمثل أعداد كبيرة من السائقين غير حاصلين على شهادة تعليم أساسي مع توصية باتخاذ اللازم لعدم التسرب من التعليم. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي