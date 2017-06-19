لجنة الخطة بالبرلمان تعدل موازنات وزارات الشباب والتموين والصحة والتعليم العالي

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ناقشت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، الإثنين، التعديلات التي أجرتها على مشروع الموازنة العامة للدولة.

وشملت التعديلات دعم موازنة وإدارة الشباب ودعم المجلس القومي للشباب بمبلغ ٧٩.٣ مليون جنيه والخاصة بالباب الرابع من خلال مبلغ ٦١.٨ مليون جنيه بند نفقات النشاط الرياضي والاجتماعي ومبلغ ١٧.٥ مليون جنيه بند مزايا اجتماعية العاملين دعم موازنة المجلس القومي للرياضة بمبلغ ١٧.٥ مليون جنيه والخاصة بالباب الرابع من مزايا اجتماعية للعاملين.

كما شملت التعديلات دعم الباب الأول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمبلغ ١٦.١٥ مليون جنيه من خلال ١٣.٥ مليون جنيه بند مكافات تشجيعية ومرايا تأمينية و٢.٦٥ مليون جنيه علاج طبي.

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وتضمنت التعديلات دعم السلع والخدمات بمبلغ 900 ألف جنيه بند الأمن والحراسة، وتعدلت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تم رصد ٤٠٠ مليون جنيه لزيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية ودعم المستشفيات الجامعية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وتعدلت موازنة وزارة الصحة من خلال زيادة دعم الأدوية والألبان بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨ بالمقارنة بـ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧ وزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨.

ونصت التعديلات على دعم وزارة التموين بمبلغ ٤٤ مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مكاتب التموين وشراء سيارات مفتشي التموين.