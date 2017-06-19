ضبط 5ر1 طن بانجو و14 كيلوجرام هيروين و5ر1 مليون قرص مخدر قبل ترويجهم خلال عيد الفطر

كتب- فتحي سليمان:

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ومديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لضبط تجار ومحرزي المواد والأقراص المخدرة، والذين يتزايد نشاطهم المؤثم خلال فترات الأعياد.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال أسبوع - مواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم المخدرات، وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذلك استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجون عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، إضافة إلى رصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط 69 قضية "إتجار وتعاطي في المواد المخدرة"، ، بلغ عدد المتهمين 92 متهما، فيما بلغ إجمالي المضبوطات، طنا و581 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر ، و52 كيلوجراما و704 جرامات من مخدر الحشيش، 5ر1 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و3 كيلوجرامات و770 جراما من مخدر الأفيون، و كيلو جراما من مخدر الفودو، و300 كيلو جرام من بودرة الترمادول المخدرة، ومليون و397 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و 732 قرصا من عقار الكبتاجون المخدر، وألفين و939 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، فضلا عن استهداف 7 بؤر إجرامية؛ لعلانية الإتجار في المواد المخدرة.

كما أسفرت جهود الحملات الأمنية التي شنها قطاع مصلحة الأمن العام، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، عن ضبط ألف و354 قضية إتجار وتعاطي في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها ألفا و310 متهمين، فيما بلغ إجمالي المضبوطات 361 كيلوجراما و490 جراما من نبات البانجو المخدر، و111 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و12 كيلوجراما و790 جراما من مخدر الهيروين، وكيلو و130 جراما من مخدر الأفيون و110 آلاف و563 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق...وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات؛ للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.