عبد العال لـ"النواب": سنناقش قانون العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات العامة والعسكرية اليوم
عبد العال لـ"النواب": سنناقش قانون العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات العامة والعسكرية اليوم
03:06 م الإثنين 19 يونيو 2017
كتب- أحمد علي:
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة العامة للمجلس اليوم مهمة، لمناقشتها قوانين تخص الفئات الأولى بالرعايا والفئات التى تأثرت بالأوضاع الأقتصادية الأخيرة.
وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، أن القوانين التى ستم مناقشاتها هي: قانون العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات العامة والعسكرية، وهو ما يتطلب اهتمام جميع النواب خاصة أن هذه القوانين تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات التى تضررت من الإجراءات الاقتصادية والتى يأمل المجلس أن تتحسن فى الفترة المقبلة. حسب تعبيره.
في سياق مختلف، أحال الدكتور "عبد العال"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية والزراعة.
كما أحال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من لحكومة بشان إيقاف العمل بالقانون 113 الخاص بضرية الأطيان إلى لجنة الخطة والموازانة والزراعة.
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