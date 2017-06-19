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التعليم: تأهيل 407 معلم للعمل كمدربين لغة إشارة بمختلف المحافظات

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مصراوي Masrawy

التعليم: تأهيل 407 معلم للعمل كمدربين لغة إشارة بمختلف المحافظات

03:00 م الإثنين 19 يونيو 2017

التعليم: تأهيل 407 معلم للعمل كمدربين لغة إشارة بمختلف المحافظات

كتبت– ياسمين محمد:

أهلت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، 407 معلم، كمدربين للغة الإشارة من مختلف مديريات التربية والتعليم.

يأتى هذا التدريب فى إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يهدف إلى تدريب 27 ألف معلم من مدارس الدمج والتربية الخاصة على طرق التعامل مع التلاميذ ذوى الإعاقة.

وأوضح الدكتور أحمد أدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة، في بيان، أنه يتم تنفيذ هذا التدريب فى أفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا، وأسيوط، والقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والإسماعيلية.

وأضاف أدم أنه يتم الاستعانة خلال التدريب ببعض مدربى لغة الإشارة الذين تم تأهيلهم كمدربين طبقًا لمعايير الأكاديمية المهنية للمعلمين فى مرحلة سابقة وعددهم 54 مدربًا فى سابقة تحدث لأول مرة، علمًا بأن هؤلاء المدربين سوف يتم الاستعانة بهم بعد اجتياز المرحلة الأخيرة من الاعتماد والتى سوف تعقد بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأكتوبر بتاريخ 6/7/2017 لتدريب معلمى الدمج على القاموس الإشارى الأكاديمى لنشر ثقافة لغة الإشارة فى مدارس التعليم العام.

وفى سياق آخر تم التنسيق مع إدارات التربية الخاصة بالمديريات التى سوف يعقد التدريب بها على استخدام استراحات المبيت بمدارس التربية الخاصة كاستراحات للمعلمين من المحافظات الأخرى.

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