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بالصور.. محافظ بورسعيد: لابد من المعاملة الحسنة للمواطنين داخل المستشفيات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد: لابد من المعاملة الحسنة للمواطنين داخل المستشفيات

03:03 م الإثنين 19 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، على أهمية توافر كل الخدمات العلاجية والطبية داخل المستشفيات، وكذلك المعاملة الحسنة للمواطنين.

وطالب "الغضبان"، خلال جولته بمستشفيات المصح البحري والحميات ومستشفى النساء والولادة، لمتابعة سير وانتظام العمل بها وجاهزية جميع أقسام الطوارئ والاستقبال في المستشفيات لعيد الفطر المبارك، بتواجد أطقم الأطباء والتمريض طوال اليوم خاصة قي أقسام الاستقبال والطوارئ.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين أثناء مروره على المستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن جميع أفراد المنظومة الطبية بالمحافظة يعملون على توفير خدمة لائقة ومتميزة للمواطنين.

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