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التحقيق مع 5 نشطاء في دمياط بتهمة التحريض على تظاهرات "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

التحقيق مع 5 نشطاء في دمياط بتهمة التحريض على تظاهرات "تيران وصنافير"

02:59 م الإثنين 19 يونيو 2017

اتفاقية ترسيم الحدود

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، اليوم الإثنين، التحقيقات مع 5 نشطاء بتهمة بتهمة التحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة بخصوص اتفافية تيران وصنافير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على النشطاء الخمسة خلال الساعات القليلة المنقضية، وهم أشرف صالح وعلي جمعة ومراد العزبي ومحمود فتحي وعبد الله صبري.

يأتي ذلك عقب قرار النيابة، السبت، بحبس 3 نشطاء آخرين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بجمع التحريات بشأن مواقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة العربية المعروفة باسم "تيران وصنافير"، وهم عدنان علاء الدين، عضو المكتب التنفيذي لحزب "التحالف الشعبي" بدمياط، ورامي مقلد وهشام محمد عصعوص.

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