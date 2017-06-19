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"تضامن المنوفية": تسليم 23 ألف أُسرة بطاقات الصرف الآلي لبرنامج "تكافل وكرامة"

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مصراوي Masrawy

"تضامن المنوفية": تسليم 23 ألف أُسرة بطاقات الصرف الآلي لبرنامج "تكافل وكرامة"

02:55 م الإثنين 19 يونيو 2017

وزارة التضامن الاجتماعى

المنوفية - مروة فاضل:

أكد الأحمدي الوكيل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تسليم 5510 بطاقة الصرف الآلي لبرنامج "تكافل وكرامة"، لحماية الأسر محدودة الدخل والأكثر فقرًا وكبار السن على مستوى مراكز "أشمون، منوف، تلا، الشهداء، والسادات".

وقال الوكيل، في تصريحات صحفية، إن إصدار بطاقات الصرف الآلى لبرنامج تكافل وكرامة جاء بعد عملية فرز ومعالجة البيانات الخاصة للمتقدمين، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للشروط الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التأكد من استحقاق المتقدم لتلك المساعدة من عدمه وتحقيق النتائج المستهدفة من البرنامج في إطار من الشفافية والوضوح.

يشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية سبق وسلمت 17 ألف و367 بطاقة صرف آلي لبرنامج تكافل وكرامة كدفعة أولى، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 22 ألفًا و877 أسرة.

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