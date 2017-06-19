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بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات المتوسطة والصغيرة في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات المتوسطة والصغيرة في الغربية

02:53 م الإثنين 19 يونيو 2017

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الغربية- مروة شاهين:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على المشروعات المتوسطة والصغيرة الحاصلة على قروض من البنوك، لمتابعة عمل تلك المشروعات، والتأكد من جدية النشاط من عدمه، وتسديد الضرائب للدولة.

قاد الحملة عضو الرقابة الإدارية بالغربية، بالإضافة إلى مندوب من البنك الأهلي، ومندوب من التأمينات الاجتماعية، وتم المرور على عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة الحاصلة على قروض تمويل لإقامة المشروع، وراجع أعضاء الحملة تراخيص المشروعات، والتأكد من استمراريتها، وتفقد أنشطة المشروع، والتأكد من وجوده قائم من عدمه، والتأمين على العاملين، ودفع المبالغ المستحقة عليها من ضرائب للدولة.

ورصدت الحملة مخالفة عدم التأمين على العاملين بإحدى المشروعات، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمخالفة ومطالبة صاحب المشروع بالتأمين على العاملين، بأثر رجعي بعد ما تبين عدم التأمين عليهم منذ 7 سنوات.

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