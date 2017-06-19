بالصور.. تكريم 95 من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ
بالصور.. تكريم 95 من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ
02:41 م الإثنين 19 يونيو 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، 95 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمتها مديرية الأوقاف بكفرالشيخ، خلال شهر رمضان الجاري.
ومنح محافظ كفرالشيخ، الفائزين في المستوى الأول "القرآن كاملا"، وعددهم 10 فائزين، ومبلغ 1000 جنيه لكلًا منهم، ومنح 15 طالبًا في المستوى الثاني "ثلاثة أرباع القرآن"، مبلغ 800 جنيه لكلًا منهم، كما فاز 20 طالبًا في المستوى الثالث "نصف القرآن" ومنحهم مبلغ 600 جنيه لكل منهم، كما فاز 50 طالبًا في المستوى الرابع "ربع القرآن" ومنحهم مبلغ 400 جنيه لكل منهم، بإجمالي 95 فائزًا.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن تكريم حفظة القرآن الكريم، يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما به من معاني سامية، موضحًا أن المحفظين لهم دورًا في تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحبه للوطن وتعزيز السلوك والقيم النبيلة بجانب حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
ومن ناحيته، قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، إن المسابقة تمت تحت إشراف مديرية الأوقاف بكفرالشيخ لطلاب الابتدائي، والإعدادى، والثانوي، وجرت على مرحلتين الأولى: بالإدارات الفرعية، والثانية بمعرفة المديرية بمسجد الاستاد بمدينة كفرالشيخ، فاز فيها عشرة من الطلاب في المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً.
جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني إمام الدعوة بالأوقاف، وعدد من رجال الأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
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