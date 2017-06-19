ضبط 3 عمال سرقوا "شقة" ابنة أستاذ بـ"طب سوهاج"
ضبط 3 عمال سرقوا "شقة" ابنة أستاذ بـ"طب سوهاج"
02:40 م الإثنين 19 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد
ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الإثنين، 3 عمال سرقوا أجهزة كهربائية وأدوات منزلية من "شقة" ابنة أستاذ في كلية الطب بجامعة سوهاج بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من صلاح علي إسماعيل، 60 عامًا، أستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، ويقيم بناحية مساكن الجوازات دائرة قسم أول سوهاج باكتشافه سرقة بعض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية داخل شقة نجلته الكائنة بذات العقار.
توصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.ن.م" 17 عامًا عامل، و"م.ا.ع"، 21 عامًا عامل، يقيمان في نجع مصلح دائرة القسم، و"ال.م.ع"، 18 عامًا عامل، ويقيم في روافع القصير دائرة مركز سوهاج.
ضبطت قوات الأمن المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام "تروسيكل"، جرى ضبطه والمسروقات بإرشادهم. حُرر عن ذلك المحضر رقم 4395 إداري قسم أول لسنة 2017.
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