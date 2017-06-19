اسرائيل تبدأ تخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة

(أ ف ب):

بدأت اسرائيل الاثنين بتخفيض إمدادت الكهرباء لقطاع غزة ما يؤثر على مليوني فلسطيني يقيمون هناك، بحسب ما اعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية وسلطة الطاقة في قطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان إن "سلطات الاحتلال قامت صباح اليوم بتخفيض 8 ميغاوات من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة".

وحذرت من أن هذه الخطوة "تنذر بآثار خطيرة" على واقع الكهرباء في القطاع "الذي يعاني اصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة".

واستنكرت السلطة الاجراء واصفة اياه ب "الخطير"، وحملت اسرائيل و"الأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص".

ومن جانبها، أكدت شركة الكهرباء الاسرائيلية انها خفضت الامدادات "توافقا مع توجيهات الحكومة" الاسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي انها ستخفض امدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث او اربع ساعات من التيار الكهربائي في افضل الاحوال.

وأضافت الشركة الاسرائيلية ان "الامدادات سيتم تخفيضها بمقدار خطين من اصل عشرة خطوط كل يوم لحين تطبيق التخفيض على الخطوط العشرة، حتى تتوافق الامدادات.

وتخفيض إمدادات الكهرباء الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا.