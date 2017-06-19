لافروف: جولة جديدة من المحادثات السورية في استانا في 10 يوليو

(أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين ان جولة جديدة من محادثات السلام السورية في استانا برعاية روسيا وايران وتركيا ستعقد في 10 يوليو المقبل.

وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن السبت عن تنظيم جولة سابعة من المحادثات في جنيف في 10 يوليو بهدف التوصل الى حل للنزاع السوري.

ولم توضح روسيا أو الامم المتحدة كيف او لماذا تعتزم عقد محادثات حول سوريا في اليوم نفسه وفي مدينتين مختلفتين.

وأعلن لافروف في بيان خلال مؤتمر صحافي في بكين "لقاء جديد للمشاركين (في عملية السلام حول سوريا) سيعقد في استانا في 10 يوليو"، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية.

واضاف لافروف ان "مبعوث الامم المتحدة الخاص حول سوريا ستافان دي ميستورا سيشارك في اللقاء".

ورد دي ميستورا عند الاتصال به من قبل وكالة فرانس برس انه "يدرس الموضوع حاليا"، مضيفا "سأعود الى الصحافيين متى واذا كان لدينا تعليق حول الموضوع". كما ان الخارجية الروسية لم تعط توضيحات حول الموعد.

وبعد ان كانت المحادثات في استانا مقررة يومي 12 و13 يونيو، ارجئت الى اجل غير مسمى اذ ارادت الدول الثلاث الراعية للعملية التنسيق في المسائل المرتبطة باقامة مناطق تخفيض التوتر في سوريا وتعزيز وقف اطلاق النار.

في جنيف، انتهت الجولة السادسة من محادثات السلام حول النزاع السوري في 19 مايو الماضي بعد أربعة أيام من المشاورات بدون تحقيق تقدم ملموس وعلى خلفية توتر.

وخلال أكثر من ست سنوات، قتل في هذه الحرب أكثر من 320 ألف شخص، كما نزح أكثر من نصف السوريين من منازلهم اضافة الى تدمير الاقتصاد والبنى التحتية للبلاد.