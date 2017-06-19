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فنادق الإسكندرية جاهزة لإستقبال الفرق المشاركة في البطولة العربية

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فنادق الإسكندرية جاهزة لإستقبال الفرق المشاركة في البطولة العربية فنادق الإسكندرية جاهزة لإستقبال الفرق المشاركة في البطولة العربية

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه تم تجهيز فنادق الإقامة الخاصة بالمجموعتين الثانية والثالثة بقيادة نادي والتي ستلعب، لقائتها بمدبنة الإسكندرية، حيث تم حجز 5 فنادق، للبطولة العربية للأندية بمصر هناك والمقامة في الفترة من 21 يوليو حتى الخامس من أغسطس المقبل، تحت رعاية الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي.

وأضاف رئيس لجنة مجموعة الاسكندرية انه تم الاستعداد لاستقبال الفرق علي اكمل وجه توفير كل سبل الراحة لمساعدة الفرق علي الاستعداد الجيد البطولة، مشيرا الي انه يولي اهتماما كبيرا لتلبيه احتياجات الفرق.

وكانت اللجنة المنظمة قد اتفقت على وضع فرق المجموعة الأولي بقيادة النادي الأهلي والتي ستقام مبارياتها بالقاهرة في فندق واحد، هذا الى جانب استقرارها علي التعاقد شركة النقل الخاصة، بالبطولة والتي ستتولى كافة تنقلات الفرق خلال فترة إقامة البطولة.

وتضم البطولة 12 فريق من 9 دول عربية مختلفة هي والسعودية والإمارات والسودان ولبنان والأردن والجزائر والعراق وتونس والمغرب، وقسمت الفرق علاث ثلاث مجموعات فيما يلي:

المجموعة الأولى التي تلعب في القاهرة و تضم الأهلي، الفيصلي الأردني، نادي نصر حسين داي الجزائري، الوحدة الإماراتي.

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المجموعة الثانية: الزمالك، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، نادي نفط الوسط العراقي، الترجي التونسي.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني، ويحصل البطل على جائزة قدرها 2.5 مليون دولار، من مجموع جوائز 4 مليون دولار.

يذكر أن هذه البطولة هي المسمى الحديث لدوري أبطال العرب، التي أقيمت آخر مرة العام 2009، وجرت مرة واحدة العام 2013، وأحرز اللقب اتحاد العاصمة الجزائري، وتقام تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم.

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التحرير

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